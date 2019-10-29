Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе

29.10.2019 17:18

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе, пишут российские СМИ.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, — сказал он. — Следует поблагодарить руководство Луганской

Народной Республики (боевиков так называемой „ЛНР" – ред.) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной".

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", – добавил помощник президента РФ, передает segodnya.