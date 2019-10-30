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Студентка вошла в историю, защитив диссертацию необычным способом
30.10.2019 09:18
Докторантка из Перу стала первой в истории, кто написал и защитил диссертацию на языке кечуа - языке инков, на котором до сих пор говорят миллионы людей в Андах, пишет The Guardian.
Известно, что девушка получила высокие оценки от университета Лимы в Сан-Маркосе за работу, в которой исследовала перуанскую и латиноамериканскую литературу.
Ее семилетнее исследование было сосредоточено на изучении поэзии кечуа авторства Андре Аленкастра Гутьерреса, помещика из Куско, который писал под псевдонимом Килку Варакйак.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, история, диссертация, инки
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