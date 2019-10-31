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Страшный пожар в поезде с людьми: появились новые подробности трагедии
В поезде на северо-востоке Пакистана произошел масштабный пожар. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на публикации в сети и местные СМИ. Ранее оперативники региона говорили о 62 умерших в результате ЧП, теперь же количество жертв значительно возросло – многие скончались уже в больницах от полученных травм и ожогов. Число погибших при пожаре возросло до 73.
На новых опубликованных в сети кадрах виден весь масштаб жуткого случая – поезд буквально полыхает, объята таким пламенем тяжелая машина не оставила людям шансов на выживание.
Напомним, ЧП произошло в Пакистане утром — масштабный пожар разгорелся в поезде на ходу. 31 октября недалеко от города Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб произошел взрыв в поезде, в результате чего последовало горение. По предварительной информации, взрыв случился из-за газового оборудования: кто-то из пассажиров пользовался газовой печкой для приготовления завтрака.
Пламя моментально охватило три вагона. По меньшей мере 62 человека погибли, еще более 30 получили травмы. Местные власти утверждают, что большинство погибших смерть настигла не из-за огня, а потому что они выпрыгивали из горящего поезда на ходу.
Теги: Донбасс, трагедия, пожар, поезд
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