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Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого

01.11.2019 14:08
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Боевики "ЛНР" объявили о завершении отвода сил у Золотого

В пятницу, 1 ноября, незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" заявили посредством российских СМИ о том, что завершили мероприятия по разведению сил в районе Золотого на временно оккупированном Донбассе.

Так называемый "руководитель представительства" "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Михаил Филипоненко заявил, что со своей стороны боевики завершили процесс отвода сил и средств в районе Золотого, передает Диалог.UA.

Иными словами, террористы "ЛНР" фактически официально заявили о том, что первый этап разведения сил на временно оккупированном Донбассе состоялся. "Сегодня, 1 ноября, "народная милиция" завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке номер 2 "Золотое"", - цитируют его российские СМИ. Также, по словам представителя "ЛНР", данная информация уже была передана Миссии ОБСЕ, которая осуществляет мониторинг на участке отвода войск на линии разграничения. Теперь, как отметил Филипоненко, в Луганске ждут от наблюдателей Миссии ОБСЕ аналогичного сообщения о ситуации с разведением на украинской стороне.



Теги: Россия, Донбасс, милиция, СМИ, разведение, ОБСЕ, ЛНР, боевики, Золотое, НВФ
 
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