В США авиашоу закончилось трагедией. ВИДЕО

02.11.2019 11:50

В Соединенных Штатах Америки во время авиашоу упал самолет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Трагедия произошла в штате Флорида. Во время шоу потерпел крушения самолет, а его пилот погиб. В результате авиакатастрофы больше никто не пострадал.

По словам местного шерифа, шансов спасти пилота не было, несмотря на то, что пожарные и спасательные команды оперативной прибыли на место крушения.