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Танки НАТО у границ России: Путин в ярости
На территории Литвы стартовали военные учения НАТО «Железный волк-II» (Iron Wolf-II). В масштабных маневрах принимают участие около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса из Бельгии, США, Чехии, Великобритании, Норвегии, Германии и других стран.
Основная фаза учений продлится до 18 ноября, после чего боевая техника вернется к местам постоянной дислокации, сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Литвы.
Всего в учебно-боевых мероприятиях планируется задействовать около тысячи единиц техники, в том числе танки, артиллерийские орудия и боевые машины. В ходе учений военнослужащие НАТО отработают взаимодействие в ходе наступательных и оборонительных операций.
Россия заявляет, что участившиеся военные учения в Балтийском регионе и беспрецедентное усиление активности НАТО у российских границ не способствует укреплению стратегической стабильности в регионе. Москва, как дал понять президент РФ Владимир Путин, расценивает это как попытки нагнетания напряженности.
НАТО объясняет активность необходимостью сдерживания "угрозы со стороны России".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, НАТО, граница, учения, танки
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