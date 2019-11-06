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Много жертв, «тела разбросаны по земле»: бойня на границе:
Группа в составе 20 человек в масках и с огнестрельным оружием напала на пограничную заставу, есть погибшие
ЧП случилось на границе Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщает национальное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ).
Инцидент произошел в ночь на 6 октября в 03:23 по местному времени (00:23 по Киеву) на заставе № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султанабад».
Пограничная застава расположена на территории района Рудаки, в , около 50 км к западу от столицы — Душанбе.
Сообщается, что в ходе нападения на заставу неизвестные захватили 5 автоматов Калашникова. «В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находившиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 – задержаны», — сообщает погранслужба.
МВД Таджикистана сообщило, что в ходе операции было уничтожено 4 автомашины группировки.
Власти еще не предоставили информацию о личностях нападавших. Не объявлены также имена двух погибших — сотрудника милиции и пограничника. Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.
После этого инцидента в Душанбе и прилегающих районах приняты беспрецедентные меры безопасности. Основные общественные места столицы взяты под усиленный контроль силовиков, на постах тщательно проверяются тонированные автомашины.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Таджикистан, Узбекиcтан, Душанбе, граница, жертвы
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