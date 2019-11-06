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Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры

06.11.2019 20:00
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Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры

В Австралии на острове Бруни на берегу океана прохожие случайно обнаружили весьма странно существо, которое очень похоже на мозг человека. Снимок жуткой находки выложила на своей странице в одной из социальных сетей местная жительница.

Об этом стало известно благодаря сообщению издания The Sun.

Женщина рассказала, что когда дотронулась до существа, у нее онемела рука. По словам женщины, подобное животное она видит не впервые.

"Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже", — написала она в Facebook.

Со своей стороны куратор зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее доктор Саймон Гроува считает, что существо, скорее всего, является асцидией. Он отметил, что это одно из беспозвоночных животных, которое обитают в мировом океане. Живут они, прикрепляясь к чему-либо.

Источник: znaj.ua 



Теги: Донбасс, Австралия, океан, существо
 
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