Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера

08.11.2019 14:00

Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют идентификационных номеров, сообщает НВ.

Игорь Безлер получил документы на имя Игоря Николаевича Берегового, который родился 30 декабря 1965 года, а Олег Иванников — на имя Андрея Лаптева, который родился 6 апреля 1967 года.

Поскольку новые документы Безлеру и Иванникову создавались одновременно, разница в их номерах составляет несколько десятков — 4 513 078 492 и 4 513 078 464 соответственно.

По данным Bellingcat, оба боевика являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба РФ.

Кроме того, отмечается, что новые паспортные данные Безлера совпадают с данными реального человека, который живет в оккупированном Симферополе.