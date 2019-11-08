Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера

08.11.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Bellingcat выяснила новую "личность" Безлера

Международная независимая следственная группа Bellingcat выяснила, что Россия выдала боевикам Безлеру и Иванникову новые паспорта, но не внесла их в базу налогоплательщиков, поскольку они не имеют идентификационных номеров, сообщает НВ.
Игорь Безлер получил документы на имя Игоря Николаевича Берегового, который родился 30 декабря 1965 года, а Олег Иванников — на имя Андрея Лаптева, который родился 6 апреля 1967 года.
Поскольку новые документы Безлеру и Иванникову создавались одновременно, разница в их номерах составляет несколько десятков — 4 513 078 492 и 4 513 078 464 соответственно.
По данным Bellingcat, оба боевика являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба РФ.
Кроме того, отмечается, что новые паспортные данные Безлера совпадают с данными реального человека, который живет в оккупированном Симферополе.



Теги: Россия, имя, паспорт, bellingcat, Безлер (Бес)
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх