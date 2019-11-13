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Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов

13.11.2019 13:30
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Коломойский предложил помириться с Россией за 100 миллиардов долларов

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда, сообщает Телеканал новостей «24».
"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", – заявил Коломойский в интервью The New York Times.
По его словам, "возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".



Теги: Россия, деньги, отношения, Игорь Коломойский
 
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