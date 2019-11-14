Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура

14.11.2019 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура

Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает телеканал 112 Украина.
"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - Офиса президента, Офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", - отметил Геращенко. По словам Денисовой, украинский консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.



Теги: Польша, ветеран, освобождение, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх