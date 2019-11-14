Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура

14.11.2019 09:00

Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает телеканал 112 Украина.

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - Офиса президента, Офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", - отметил Геращенко. По словам Денисовой, украинский консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.