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Польша отпустила задержанного по запросу РФ Мазура
14.11.2019 09:00
Задержанный в Польше по запросу РФ ветеран АТО Игорь "Тополя" Мазур прибыл в Украину. Об этом сообщили в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, а также заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает телеканал 112 Украина.
"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - Офиса президента, Офиса омбудсмена, украинских дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур (Тополя) вернулся в Украину", - отметил Геращенко. По словам Денисовой, украинский консул лично сопровождал переезд Мазура на территорию Украины.
Теги: Польша, ветеран, освобождение, АТО
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