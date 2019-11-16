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Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа

16.11.2019 13:06
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Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter. В сообщении отмечается, что подробности об атаке раскроют позднее.

Ранее 16 ноября израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа. В сообщении указывалось, что ракеты выпустили в сторону города Беэр-Шева в 02:00 по местному времени (03:00 мск). Их удалось перехватить с помощью системы ПВО «Железный купол».

 


По материалам: https://www.rbc.ru

Теги: политика, война, мир, Израиль, сектор Газа, Хамас
 
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