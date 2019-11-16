Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе

16.11.2019 17:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе

Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному северокорейским лидером Ким Чен Ыном для администрации Трампа, чтобы предложить приемлемую сделку для спасения дипломатии.

Северокорейский переговорщик Ким Мён Гил в четверг не сказал четко, примет ли Север предполагаемое предложение США на переговоры.

Он говорит, что Северная Корея не заинтересована в переговорах, если они нацелены на то, чтобы выиграть время без обсуждения решений.

Переговоры были сорваны после того, как февральский саммит между Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом во Вьетнаме потерпел крах. Американская сторона отвергла требования Северной Кореи об усилении санкций в обмен на частичную передачу своего ядерного потенциала.

 


По материалам: https://zn.ua

Теги: США, Северная Корея, переговоры, Ким Чен Ын, ядерное оружие, дипломатия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх