США предложили Северной Корее возобновить переговоры по ядерной программе

16.11.2019 17:36

Cеверная Корея заявляет о том, что Соединенные Штаты предложили возобновить зашедшие в тупик ядерные переговоры в декабре, когда они приближаются к концу года, установленному северокорейским лидером Ким Чен Ыном для администрации Трампа, чтобы предложить приемлемую сделку для спасения дипломатии.

Северокорейский переговорщик Ким Мён Гил в четверг не сказал четко, примет ли Север предполагаемое предложение США на переговоры.

Он говорит, что Северная Корея не заинтересована в переговорах, если они нацелены на то, чтобы выиграть время без обсуждения решений.

Переговоры были сорваны после того, как февральский саммит между Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом во Вьетнаме потерпел крах. Американская сторона отвергла требования Северной Кореи об усилении санкций в обмен на частичную передачу своего ядерного потенциала.

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