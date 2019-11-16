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В России внезапно умер известный оппозиционер

16.11.2019 20:00
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В России внезапно умер известный оппозиционер

Лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев скончался на 42-м году жизни в поезде Тамбов-Москва, сообщает ТСН.
"Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее всего, сердце. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сообщил пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко.
Следственный комитет России начал проверку по этому факту.



Теги: Россия, оппозиция, смерть
 
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