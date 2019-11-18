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В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом
Полицейский спецназ разогнал пикеты оппозиции возле парламента в Тбилиси, сообщает издание "Новости-Грузия".
Сотни полицейских с щитами, в спецодежде и с дубинками окружили здание парламента Грузии по периметру и начали разгон акции оппозиции.
Используя щиты, полиция вытеснила протестующих, в том числе и лидеров оппозиции. Перед операций было включено специальное звуковое предупреждение. Однако участники акции заявили, что не собираются расходится. Они встали лицом к лицу с полицией с поднятыми руками. Некоторые легли на асфальт. Так протестующие подчеркивали, что их протест носит мирный характер.
После этого полиция применила против протестующих водометы. В отличие от акции протеста 20 июня полиция на этот раз не использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Наиболее активных гражданских активистов полиция на руках выносила с акции. Протестующие выкрикивают «Рабы!», «Диктатура!» и «Позор!».
Уже через 20 минут полиции удалось отогнать пикетчиков от всех входов в парламент.
Между тем лидеры оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» заявляют, что протесты будут продолжаться. Общий смысл их комментариев: власть, которая надеется только на полицию, обречена.
Теги: парламент, Тбилиси, разгон, протесты
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