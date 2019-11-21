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ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"

21.11.2019 09:00
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ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"

Региональное управление российской ФСБ отчиталось о поимке в Ростовской области военнослужащего, которого подозревают в сборе сведений военного характера по заданию украинской военной разведки, сообщает СТРАНА.ua.
"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - сообщили "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ.
Там отметили, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. ФСБ России уже возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).



Теги: Украина, Россия, шпионаж, ФСБ, задержание
 
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