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МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell

25.11.2019 11:00
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МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell

Российская телеком-компания МТС подписала соглашение и продала 100% акций "Vodafone Украина" азербайджанский компании Bakcell. Об этом 25 ноября сообщили на сайте МТС, передает ТСН.
Отмечается, что стоимость акций оценили в 734 миллионов долларов.
"В рамках соглашения, МТС через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S. a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственного акционера ЧАО "ВФ Украина", за 734 миллионов долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В МТС добавляют, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", предоставление услуг клиентам, взаимодействие с партнерами, поставщиками и контрагентами.
"Компания продолжает предоставлять услуги под брендом Vodafone. Все тарифные планы, услуги и сервисы, а также договоры и другие обязательства компании являются актуальными и продолжают действовать", - заявили в Vodafone Украина", – добавили там.



Теги: продажа, МТС, Vodafone-Украина
 
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