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Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)

26.11.2019 12:45
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Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)

В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео опубликовал местный ресурс Radio Drеsden, сообщает ПРЯМИЙ.
На кадрах видно, как в темноте несколько человек с фонариками ходят по залу и разбивают прочные защитные витрины.
Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей.
Правоохранители вскоре обнаружили сожженное авто злоумышленников на одной из парковок. Поиски грабителей продолжаются.



Теги: видео, ограбление, Дрезден
 
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