Последние новости раздела
- Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)12:45
- В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией09:00
- В Финляндии из-за забастовки отменили 250 авиарейсов18:44
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell11:00
- В Испании увидели "руку Кремля" в событиях в Каталонии09:30
- Вице-премьером Канады стала этническая украинка 19:19
- ФСБ РФ заявила о задержании в Южном военном округе "украинского шпиона"09:00
- Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека в мире13:00
- В Тбилиси спецназ разогнал протестующих под парламентом16:30
- Россия передала Украине захваченные корабли13:00
Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)
26.11.2019 12:45
В сети появилось видео ограбления самой богатой коллекции драгоценностей в Европе в Дрездене, где злоумышленники украли из музея "Грюнес Гевельбе" экспонаты на сумму около миллиарда евро. Видео опубликовал местный ресурс Radio Drеsden, сообщает ПРЯМИЙ.
На кадрах видно, как в темноте несколько человек с фонариками ходят по залу и разбивают прочные защитные витрины.
Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей.
Правоохранители вскоре обнаружили сожженное авто злоумышленников на одной из парковок. Поиски грабителей продолжаются.
Теги: видео, ограбление, Дрезден
Читайте также:
- Безопасность в банках - просто фикция?
- В Донецке вор после ограбления уснул на лавочке в парке (ВИДЕО)
- В Китае появился cупергерой (ВИДЕО)
- Все подробности дерзкого разбойного ограбления "Золотого Оскара" (ВИДЕО)
- «Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО
- Сенсационные подробности ЧП в VIP-отделении "ПриватБанка" в Донецке
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы14:00
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября12:15
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)08:30
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю10:30
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября15:15
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря11:30
- В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год15:30
- Ситуация на КПВВ Донбасса 26 ноября13:15
- Опубликовано видео "ограбления века" в Дрездене (ВИДЕО)12:45
- НБУ вводит в обращение монету 5 гривен12:15
- В Макеевке совершено вооруженное нападение на АЗС11:30
- Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет11:00
- Закрывается газета "Зеркало недели"10:30
- WADA рекомендовала отстранить Россию от всех междкнародных соревнований10:00
- Стало известно, о чем Зеленский и Путин поговорили по телефону09:30
- В Тбилиси продолжаются столкновения демонстрантов с полицией09:00
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО08:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В Мариуполе упал уровень Азовского моря
- В Украине изменили требования к фото на документы
- КПВВ на Донбассе переходят на зимний режим работы
- "Народный мэр" Горловки оказался "украинским Штирлицем" (ВИДЕО)
- В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю
- В Vodafone-Украина сообщили о планах своей работы в ОРДЛО
- Ситуация на блокпостах в районе проведения ООС 23 ноября
- Ситуация на блокпостах в районе прведения ООС 25 ноября
- МТС продала "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell
- Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы