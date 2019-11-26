Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

26.11.2019 15:00

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Владимиру Зеленскому велосипед во время визита украинского лидера в Таллин, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

В качестве ответного подарка Зеленский вручили главе Эстонии украинскую вышиванку.

Напомним, что Владимир Зеленский, находится в Эстонии с однодневным визитом. Завтра, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.