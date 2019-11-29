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ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"
29.11.2019 13:30
Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе, передает Цензор.НЕТ.
Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".
Теги: Украина, Севастополь, шпионаж, ФСБ
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