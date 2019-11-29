Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"

29.11.2019 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФСБ заявила о задержании в Севастополе "украинской шпионки"

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании гражданки РФ, которая якобы шпионила в пользу Украины в оккупированном Севастополе, передает Цензор.НЕТ.
Женщине, которая в сообщении называется гражданкой России, вменяют сбор секретных военных данных по заданиям украинских спецслужб. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье "государственная измена".



Теги: Украина, Севастополь, шпионаж, ФСБ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх