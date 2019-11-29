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Климкин призвал объявить бойкот Apple из-за "российского Крыма"
29.11.2019 15:00
После скандала, в который вляпалась американская корпорация Apple из-за "российского Крыма" в приложении "Карты", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от "яблочных гаджетов", сообщает Главред.
"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин в Twitter.
Теги: Крым, Apple, Климкин
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