Трамп неожиданно прилетел в Афганистан

29.11.2019 09:30

Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения.

"Талибан" хочет заключить соглашение, и мы встречаемся с ними, - сказал Трамп журналистам по прибытии в Афганистан после ночного перелета из США, который держался в тайне по соображениям безопасности.

"Мы говорим, что это должно быть прекращение огня, и они не хотели этого делать, и теперь они хотят прекратить огонь, я считаю. Наверное, так и будет", - отметил Трамп.