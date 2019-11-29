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Трамп неожиданно прилетел в Афганистан
29.11.2019 09:30
Президент США Дональд Трамп прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Кроме того, он выступил на авиабазе Баграм перед дислоцированными в стране американскими войсками, чтобы поздравить их с Днем благодарения.
"Талибан" хочет заключить соглашение, и мы встречаемся с ними, - сказал Трамп журналистам по прибытии в Афганистан после ночного перелета из США, который держался в тайне по соображениям безопасности.
"Мы говорим, что это должно быть прекращение огня, и они не хотели этого делать, и теперь они хотят прекратить огонь, я считаю. Наверное, так и будет", - отметил Трамп.
Теги: визит, Афганистан, Дональд Трамп
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