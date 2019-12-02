США согласились принять в НАТО еще одну страну

02.12.2019 08:30

Соединенные Штаты Америки ратифицировали протокол о присоединении Северной Македонии к участникам Организации Североатлантического договора. Об этом сообщил в твиттере государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает ТСН.

"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО", - отметил руководитель Госдепа. И добавил, что это очередной шаг, приблизивший новую страну к полноценному членству в Альянсе.

Северная Македония должна стать 30-м государством-участником НАТО. Для этого соответствующий протокол должны согласовать все остальные 29 стран, которые входят в состав организации.