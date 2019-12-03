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США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей

03.12.2019 12:45
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США подарили Нацполиции Украины 88 автомобилей

США в рамках поддержки реформы правоохранительных органов передали Нацполиции Украины 88 автомобилей. Об этом сообщает американское посольство на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
"Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, США, полиция, подарок, автомобиль
 
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