В Воронежской области опрокинулся автобус с украинцами

03.12.2019 15:30

В Воронежской области России опрокинулся рейсовый автобус с украинцами. В результате ДТП пострадали 17 человек, сообщает телеканал 112 Украина.

Как сообщается, всего в автобусе ехали 28 граждан Украины, которые направлялись из Запорожья в Ростов-на-Дону. Детей и подростков среди пассажиров не было. Автобус MAN под управлением 59-летнего водителя опрокинулся набок.

Отмечается, что раненые находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Семь человек уже уехали попутным транспортом, четверо находятся в пункте обогрева на месте аварии.

К ликвидации последствий ДТП привлекли 26 человек и восемь единиц техники.

Авария произошла в сложных погодных условиях, в этом районе идет сильный снегопад и метель.