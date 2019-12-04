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Германия высылает двух российских дипломатов из-за убийства гражданина Грузии
МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце лета. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 декабря, заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Корреспондент.net.
"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа", - отмечается в документе.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что примут ответные меры на высылку дипломатов.
В конце августа неизвестный застрелил 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин.
Теги: Россия, Германия, убийство, дипломат
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