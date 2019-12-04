Лукашенко увидел признаки нового передела мира

04.12.2019 10:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об этом он сказал во врея визита в Сербию, сообщает РБК-Украина.

Лукашенко признался, что подозревает новый передел мира.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - отметил Лукашенко.