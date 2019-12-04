Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Лукашенко увидел признаки нового передела мира

04.12.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лукашенко увидел признаки нового передела мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы "с позиции силы", а не мирным путем, на основании международного права. Об этом он сказал во врея визита в Сербию, сообщает РБК-Украина.
Лукашенко признался, что подозревает новый передел мира.
"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - отметил Лукашенко.



Теги: Сербия, Лукашенко, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх