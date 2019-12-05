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Лукашенко снова "переобулся"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ.
Об этом Лукашенко заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России… Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Заявление президента Лукашенко последовало после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Беларуси.
Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко
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