Лукашенко снова "переобулся"

05.12.2019 16:30

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не собирается сдавать белорусскую независимость и вести страну в состав РФ, сообщает НВ.

Об этом Лукашенко заявил во время обращения к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России… Главное запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет Президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Заявление президента Лукашенко последовало после активизации в российской прессе и политикуме риторики о создании Союзного государства РФ и Беларуси.