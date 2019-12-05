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Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой

05.12.2019 09:00
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Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой

Скандальная российская телеведущая Ольга Скабеева позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако поучила вежливый отказ общаться, сообщает Главред.
Запись разговора была обнародована в эфире телеканала Россия 1.
Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, что я вас отвлекаю", - сказала пропагандистка.
Зеленский россиянке все же ответил, но не захотел общаться.
"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло – ни с вашими близкими, ни с родными – я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", - сказал украинский лидер.
Скабеева после трансляции видео заявила, что президент Украины - очень приятный человек.
"Вот такой у нас состоялся "Нормандский формат". Но при этом, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", - заявила в эфире она.



Теги: телефон, разговор, Зеленский, Скабеева
 
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