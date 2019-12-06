Появилось расписание нормандской встречи

06.12.2019 16:30

Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу - ред.). Совместная конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер.

Она отметила, что перед заседанием "Нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

«В 15.00 (по парижскому времени - ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 - с Президентом Зеленским», - сказала представитель немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".