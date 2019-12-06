Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Появилось расписание нормандской встречи

06.12.2019 16:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Появилось расписание нормандской встречи

Встреча лидеров "Нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17 час. по Киеву). Об этом в пятницу на брифинге сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.
"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу - ред.). Совместная конференция запланирована на 19.00", - сказала Деммер.
Она отметила, что перед заседанием "Нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
«В 15.00 (по парижскому времени - ред.) канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 - с Президентом Зеленским», - сказала представитель немецкого правительства.
По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".



Теги: расписание, встреча, нормандский формат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх