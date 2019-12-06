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Путин выступил за сохранение транзита газа через Украину

06.12.2019 14:30
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Путин выступил за сохранение транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заверил, что ввод в эксплуатацию газопровода “Северный поток-2” не означает, что Россия откажется от транзита газа через Украину. По его словам, это вопрос экономической целесообразности, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода „Северный поток-2“, ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту”, — сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.
“Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины”, — отметил Путин.
Он выразил надежду на то, что компании РФ и Украины найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.



Теги: Украина, Путин, газ, транзит
 
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