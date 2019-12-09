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Пресс-конференция лидров "нормандской четверки" перенесена
09.12.2019 18:30
Время начала встречи "нормандской четверки" перенесли. Поэтому сдвинута и пресс-конференция лидеров, передает Цензор.НЕТ.
"Нормандский саммит" был запланирован на 17:00 по Киеву, однако начался с более чем часовым опозданием.
Соответствено, анонсированная ранее на 19:45 итоговая пресс-конференция лидеров Франции, Украины, Германии и России перенесена покрайней мере на 22:00.
По неофициальной информации, лидеры еще будут иметь рабочий ужин.
Теги: Париж, пресс-конференция, нормандская четверка
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