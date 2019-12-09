Стал известен детальный график нормандского саммита

09.12.2019 12:00

В понедельник, 9 декабря, Париж принимает встречу лидеров нормандской четверки, сообщает НВ.

В переговорах в Париже примут участие президенты Украины Владимир Зеленский, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Встреча состоится в Елисейском дворце в Париже. Ее расписание обнародовал ряд украинских СМИ и пресс-служба Меркель.

График нормандской встречи 2019 с поправкой на киевское время (разница с Парижем — 1 час):

15:55 — лидеры четырех стран должны прибыть в Елисейский дворец.

16:05 — Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с Эммануэлем Макроном. Меркель в это время встретится с Путиным.

16:30 — Зеленский пообщается тет-а-тет с Меркель, в то время как Макрон — с Путиным.

17:00 — четырехсторонние переговоры в нормандском формате с участием лидеров Германии, Франции, Украины и России.

17:45 — итоговая пресс-конференция Макрона, Меркель, Зеленского и Путина. НВ будет вести ее видеотрансляцию.

После завершения встречи в нормандском формате — личные переговоры тет-а-тет Владимира Зеленского и Владимира Путина.