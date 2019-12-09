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В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"

09.12.2019 15:00
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В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"

Верховный суд Великобритании 9 декабря 2019 года начал слушания по делу о так называемом кредите для Януковича от России в размере 3 миллиардов долларов. Заседания пройдут в период с 9 по 12 декабря, сообщает СТРАНА.ua.
Напомним, Апелляционный суд Англии 14 сентября 2018 года поддержал апелляцию Украины в споре с Российской Федерацией по так называемому "долгу Януковича" на 3 миллиарда долларов. Теперь Высокий суд Лондона должен вернуться к рассмотрению долгового спора "в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела".
В России подсчитали, что Украина ей должна около 3,7 млрд долларов по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния (ФНБ) приобрел в декабре 2013 года. Еврооблигации были куплены при Викторе Януковиче (т.н. долг Януковича). А в декабре 2015 года новые власти Украины объявили по этим бумагам дефолт, не выплатив тело долга и финальный купон.



Теги: Украина, Россия, Лондон, суд, долг, Янукович
 
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