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Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)

09.12.2019 16:45
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Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина.
Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин. Отметим, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится нормандская встреча.



Теги: Париж, встреча, нормандская четверка
 
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