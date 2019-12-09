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Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)
09.12.2019 16:45
Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина.
Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин. Отметим, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится нормандская встреча.
Теги: Париж, встреча, нормандская четверка
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