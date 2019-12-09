Все лидеры "нормандской четверки" прибыли в Елисейский дворец (ВИДЕО)

09.12.2019 16:45

Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французкий лидер Эммануэль Макрон прибыли в Елисейский дворец, сообщает РБК-Украина.

Первой во дворец прибыла Меркель, ее встретил Макрон. Следующим прибыл Зеленский. Последним прибыл Путин. Отметим, сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится нормандская встреча.