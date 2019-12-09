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Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек

09.12.2019 15:30
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Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек

Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины, сообщает hromadske.
Кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
министр иностранных дел Вадим Пристайко;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
первый помощник президента Сергей Шефир;
помощник президента Андрей Ермак;
советник президента Руслан Демченко;
глава офиса президента Андрей Богдан;
заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.



Теги: Париж, делегация, нормандский формат, Зеленский
 
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