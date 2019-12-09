- Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек15:30
- В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"15:00
- Стал известен детальный график нормандского саммита12:00
- Якутский шаман Габышев начал второй "поход на Москву"09:00
- Чубаров анонсировал марш на Крым10:00
- Появилось расписание нормандской встречи16:30
- Путин выступил за сохранение транзита газа через Украину14:30
- Time впервые поместил на свою обложку украинского президента10:30
- Лукашенко снова "переобулся"16:30
- Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой09:00
Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек
Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины, сообщает hromadske.
Кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
министр иностранных дел Вадим Пристайко;
министр внутренних дел Арсен Аваков;
министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
первый помощник президента Сергей Шефир;
помощник президента Андрей Ермак;
советник президента Руслан Демченко;
глава офиса президента Андрей Богдан;
заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
Теги: Париж, делегация, нормандский формат, Зеленский
- В Париже грубят, в Брюсселе тоска, в Лондоне - грязь
- Французская молодежь в честь взятия Бастилии сожгла 317 машин
- Дочь Черновецкого в Париже "нагрели" на 4,5 миллиона евро
- Легендарные ресторанчики Европы, в которых еще жив дух богемы
- Rolls-Royce хочет удивить Париж индивидуальным дизайном каждого своего авто (ФОТО)
- В Париже появилась четырехтонная елка из шоколада
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- "Ощадбанк" опубликовал график работы мобильных отделений на Донбассе10:30
- Под Мариуполем открыли новый пляж10:00
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками16:00
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря11:00
- ВСУ закончили демонтаж укреплений в Богдановке09:30
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык15:00
- Зеленский взял с собой в Париж "группу поддержки" из 13 человек15:30
- В Лондоне начались слушания по делу о "долге Януковича"15:00
- Кабмин оценил потери Украины из-за российской агрессии14:30
- WADA вынесло приговор российскому спорту14:00
- "Администрация" Донецка опубликовала адреса елочных базаров13:30
- В оккупированном Донецке открыли очередной памятник Кобзону13:00
- Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Аталанта"12:30
- Стал известен детальный график нормандского саммита12:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 9 декабря11:30
- Китайские ученые впервые в мире скрестили обезьяну и свинью11:00
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- В ОРДЛО введут возрастной ценз для боевиков
- Переселенка из Донецка подала в суд на СБУ за создание "ДНР"
- В Донецке "Донбасс Арену" оклеили проукраинскими листовками
- Умер волонтер, избитый в Бахмуте за украинский язык
- Зеленский предложил создать в ОРДЛО совместные патрули из нацгвардейцев и оккупантов
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря по сообщениям очевидцев
- Социологи узнали отношение жителей Украины к инициативам Зеленского по Донбассу
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС 7 декабря
- Зеленский на Донбассе встретился с военнослужащими ООС (ВИДЕО)