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Главред "Гордона" поделилась впечатлениями о нормандском саммите
10.12.2019 08:00
Путин очень хотел "протолкнуть" в Конституцию Украины изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, но Зеленский категорически от этого отказался. Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Париже главред издания "Гордон" Алеся Бацман, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак:
1) Для Путина самым важным было протолкнуть закон об особом статусе в украинскую Конституцию. Зеленский отказался категорически.
2) По границе не договорились
3) Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет
4) Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака
5) Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович
6) Диалог договорились продолжить", - написала она.
Теги: саммит, итоги, нормандская четверка
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