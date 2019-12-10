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В Германии умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10.12.2019 12:30
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен, сообщает Телеканал новостей «24».
В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце. Политику было 83 года.
Информацию о смерти Лужкова уже подтвердили Помощник бывшего мэра Москвы Тимур Шогенов и нынешний московский мэр Сергей Собянин.
Юрий Лужков возглавлял мэрию столицы России с 1992 по 2010 годы.
Теги: Германия, смерть, Юрий Лужков
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