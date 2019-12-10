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В Минэкономики подсчитали, когда Украина догонит Польшу по уровню зарплат

10.12.2019 16:00
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В Минэкономики подсчитали, когда Украина догонит Польшу по уровню зарплат

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что через семь лет уровень зарплат в Украине может догнать уровень зарплат в Польше, сообщает Громадское.
По его расчетам, для того, чтобы такая ситуация с уровнями оплаты труда в Украине и Польше состоялась, ежегодно реальная зарплата в Украине должна расти на 20% быстрее, чем она растет в Польше.
«Вот простой расчет — сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за семь лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раза. То есть, сравним зарплаты», — сообщил Милованов.
В то же время, министр признал, что пока уровень зарплат в Украине существенно отстает от уровня оплаты труда в соседней Польше. Вместе с тем, в 2018 году зарплаты украинцев выросли в реальном выражении на 29,2%, в то время как польские — на 8,1%.



Теги: Украина, Польша, зарплата
 
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