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ФСБ задержала в Мурманске "террориста из Правого сектора"
В российском городе Мурманск задержан мужчина по подозрению в подготовке взрыва большой мощности. Задержанный якобы является сторонником Правого сектора, сообщает Корреспондент.net.
"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации Правый сектор, готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении ФСБ.
По данным российской спецслужбы, задержание было проведено 10 декабря в Мурманске. Мужчина как раз доставал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Задержанным оказался гражданин России, 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст.205 УК РФ).
Теги: ФСБ, задержание, террорист, Правый сектор
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