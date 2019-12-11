ФСБ задержала в Мурманске "террориста из Правого сектора"

11.12.2019 13:00

В российском городе Мурманск задержан мужчина по подозрению в подготовке взрыва большой мощности. Задержанный якобы является сторонником Правого сектора, сообщает Корреспондент.net.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации Правый сектор, готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении ФСБ.

По данным российской спецслужбы, задержание было проведено 10 декабря в Мурманске. Мужчина как раз доставал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Задержанным оказался гражданин России, 1983 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ст.205 УК РФ).