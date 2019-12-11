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В России второй раз задержали шамана, решившего изгнать Путина
11.12.2019 11:00
В России снова задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина", сообщает Обозреватель.
Сообщается, что несколько авто российской полиции перекрыли дорогу, в то время как силовики объясняли причины задержания Габышеву.
Ранее "шаману" была дана подписка о невыезде, но она перестала действовать еще в октябре, так как ему не было выдвинуто обвинение.
Теги: Россия, Путин, шаман, задержание
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