В России второй раз задержали шамана, решившего изгнать Путина

11.12.2019 11:00

В России снова задержали шамана Александра Габышева, который возобновил поход из Якутска на Москву, чтобы "изгнать президента РФ Владимира Путина", сообщает Обозреватель.

Сообщается, что несколько авто российской полиции перекрыли дорогу, в то время как силовики объясняли причины задержания Габышеву.

Ранее "шаману" была дана подписка о невыезде, но она перестала действовать еще в октябре, так как ему не было выдвинуто обвинение.