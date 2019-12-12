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В России загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" (ВИДЕО)
12.12.2019 11:30
В Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов", сообщает Телеканал новостей «24».
Пожар на авианосце вспыхнул во время ремонтных работ. Сейчас с верхней палубы идет густой черный дым, площадь пожара – около 600 квадратных метров.
На месте происшествия уже работают спасатели. По состоянию на 10.30 загорелось дизельное топливо.
Mash в телеграмм-канале сообщает, что 6 человек удалось эвакуировать. До сих пор продолжается поиск еще одного человека. Всего – 3 пострадавших, у одного из них черепно-мозговая травма, а у двух других – отравление.
Теги: Россия, пожар, авианосец
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