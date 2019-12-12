Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

12.12.2019 10:00

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time, сообщает "Европейская правда".

Обложка издания с фото Тунберг появилась в Instagram издание.

"Это был год, когда климатический кризис вишел из-за кулис в центр внимания, рассеянного политического шума прямо в мировую повестку дня. И никто не сделал больше, чтобы это произошло, чем Грета Тунберг. Значимые изменения редко происходят без стимулирующей силы влиятельных людей. По этой причине она является Человеком года в 2019 году", - написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.