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Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

12.12.2019 10:00
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Журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года

16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии американского журнала Time, сообщает "Европейская правда".
Обложка издания с фото Тунберг появилась в Instagram издание.
"Это был год, когда климатический кризис вишел из-за кулис в центр внимания, рассеянного политического шума прямо в мировую повестку дня. И никто не сделал больше, чтобы это произошло, чем Грета Тунберг. Значимые изменения редко происходят без стимулирующей силы влиятельных людей. По этой причине она является Человеком года в 2019 году", - написал главный редактор Time Эдвард Фелсенталь.



Теги: Человек года, журнал, Time
 
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