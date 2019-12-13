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При пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" погиб человек
В результате пожара на авианосном крейсере "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют в Мурманске, погиб один военный, сообщает ТСН.
Военный-контрактник "погиб при борьбе за живучесть отсека". Его тело обнаружила поисковая группой в одном из помещений.
Кроме того, двое человек пропали без вести. "Во время ликвидации очага задымления один из военнослужащих Северного флота погиб. Поиск офицера из состава службы живучести корабля продолжается", - сообщила пресс-служба Северного флота.
Поиски офицера службы живучести корабля продолжаются до сих пор. Всего в пожаре пострадало 12 человек. Шестеро из них находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, один получил черепно-мозговую травму.
Специалисты сообщили, что возгорание произошло во время проведения регламентных сварочных работ.
Теги: погибший, пожар, авианосец
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