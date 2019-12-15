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В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой

15.12.2019 16:00
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В Севастополе затонул плавучий док с подлодкой

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России, сообщает телеканал 112 Украина.
По данным российских СМИ, плавучий док ПД-16 и корпус подводной лодки Б-380, находившийся в нем, выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.
Затопление могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока.



Теги: Севастополь, Черноморский флот, затопление, подводная лодка
 
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