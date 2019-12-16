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Российское телевидение показало «интервью» Владимира Зеленского (ВИДЕО)
Российское телевидение в воскресенье, 15 декабря, показал "интервью" президента Украины Владимира Зеленского телеканалу "Россия 1", которое он дал во время саммита "нормандской четверки" в Париже, сообщает ТСН.
Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и задала вопрос относительно впечатлений от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
"Первая встреча личная ... Поговорили, поднимали важные вопросы. Сейчас все устали - хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, для встреч такого формата", - сказал Зеленский.
Он также отметил о своей главной цели: "У нас есть возможность добиться важного результата - конца войны в Украине, войны в нашей стране. Я очень хочу ... Во-первых, через четыре месяца будет еще встреча, потому что много вопросов - за один раз все не решить. И действительно - разные взгляды на разные вопросы ".
Теги: Россия, интервью, телеканал, Зеленский
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