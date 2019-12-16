В столице Ливии начались бои между армией и повстанцами

16.12.2019 18:58

Столица Ливии Триполи 14 декабря оказалась в центре тяжелых боев между войсками, лояльными к командиру так называемой «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара, и повстанцами, которых поддерживает признанное ООН правительство национального согласия.

Бои начались через два дня после того, как Хафтар заявил о начале «решающей битвы» за Триполи. Прошло почти восемь месяцев после того, как он начал наступление на ливийскую столицу Триполи, чтобы забрать город из-под контроля правительства национального согласия.

Силы Хафтара утверждают, что взяли под контроль один из городов к югу от столицы Ливии, но в Триполи это отрицают.

Нынешние боевые действия могут привести к очередному всплеску насилия в Ливии. Страна страдает от насилия, политической нестабильности и борьбы за власть после свержения и убийства многолетнего правителя Муаммара Каддафи в 2011 году.

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