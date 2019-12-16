Великобритания может начать процесс выхода из ЕС до Рождества

16.12.2019 17:34

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует представить на рассмотрение Палаты общин законопроект о Brexit в пятницу, 20 декабря.

Отмечается, что лидер Консервативной партии хочет превратить соглашение о выходе, которые является проектом международного договора, в закон Великобритании, дав таким образом разрешение правительства на ратификацию.

"Мы планируем начать процесс до Рождества, и мы сделаем это должным конституционным путем по согласованию со спикером", - отметил официальный представитель Джонсона.

По его словам, новый проект закона будет отражать сделку, которую Британия заключила с ЕС.

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