Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

17.12.2019 11:30

Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает НВ.

Соответствующее обвинение ему было предъявлено в 2013 году. Поводом для этого стало приостановление в 2007 году действия Конституции страны и аресте судей Верховного суда Пакистана.

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

В настоящее время экс-президент находится в Дубае, куда ему было разрешено уехать на лечение в 2016 году.