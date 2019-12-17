Заява МЗС України з нагоди 45-ї річниці резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) «Визначення агресії»

17.12.2019 17:00

З 2014 року Україна незмінно кваліфікує міжнародно-протиправні дії Російської Федерації в Криму та на Донбасі як акт агресії. Ми чітко і послідовно доводимо, що такі дії РФ цілковито підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) «Визначення агресії», ухваленої 45 років тому.

Цей знаковий консенсус щодо необхідності універсального дотримання цілей та принципів Статуту ООН був розвинутий у 2018 році шляхом задіяння Кампальських поправок до Римського статуту 1998 року, згідно з якими компетенція Міжнародного кримінального суду була поширена на злочин агресії.

Воєнні злочини та злочини проти людяності на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, частинах Донецької та Луганської областей мають широкомасштабний, системний характер і є наслідком міжнародного збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією проти України 20 лютого 2014 року.

Збройна агресія РФ проти України невблаганно збільшує кількість жертв, що за підрахунками міжнародних організацій сягнула більше 40 тисяч осіб, із них понад 14 тисяч – загиблі, 1,5 млн. осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

Україна і надалі докладатиме максимальних зусиль на усіх міжнародних майданчиках та протидіятиме намаганням Росії легітимізувати окупацію АР Крим та м.Севастополь, маючи на меті припинення свавілля російської окупаційної адміністрації в Криму та на частині територій Донецької та Луганської областей.

Ми вдячні нашим партнерам за чітку та консолідовану позицію щодо незмінності статусу АР Крим та м.Севастополь як невід’ємної складової частини України, а також необхідності мирного врегулювання міжнародного збройного конфлікту на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Розраховуємо на подальшу підтримку міжнародного співтовариства у протидії збройній агресії РФ та реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за шкоду, завдану Україні, її громадянам та юридичним особам.

В Україні переконані, що спільні зусилля з подолання найбільшого виклику миру, безпеці та міжнародному правопорядку з часу завершення другої Світової війни на теренах Європи дозволять в осяжній перспективі відновити територіальну цілісність України та порушені права її громадян.